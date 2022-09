Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Evonik habe ein neues Verfahren für die Rückgewinnung des Rohstoffs Lithium aus Elektroauto-Batterien entwickelt. Die Technik zeichne sich durch hohe Effizienz aus und liefere für die Fertigung neuer Batterien geeignetes Lithiumhydroxid, habe Evonik am Donnerstag in Essen mitgeteilt. Das Verfahren sei einfacher, wirtschaftlicher und umweltschonender als das bisherige Recycling-Verfahren. Tests seien bereits gelaufen.Der Konzern wolle das Verfahren, bei dem eine Keramikmembran zum Einsatz kommt, in drei bis fünf Jahren bis zur Marktreife entwickeln. Evonik sehe im Lithium-Recycling einen Wachstumsmarkt. "In ein paar Jahren sind viele Lithium-Ionen-Batterien am Ende ihrer technischen Lebenszeit", habe die Evonik-Expertin für Lithium-Recycling, Elisabeth Gorman erklärt. Die Mengen an Altbatterien würden damit sprunghaft steigen. Gorman habe darauf hingewiesen, dass die Lithium-Rückgewinnungsrate bislang unter zehn Prozent liege. Laut EU-Batterierichtlinie müssten aber ab 2026 mindestens 35 Prozent des in Altbatterien enthaltenen Lithiums zurückgewonnen werden. Ab 2030 müsse der Anteil auf 70 Prozent steigen.Evonik habe am Donnerstag noch zwei weitere Erfindungen vorgestellt, von denen sich das Unternehmen viel verspreche. So sei ein neuer Test präsentiert worden, mit dem sich für Produkte aus Hühnerfleisch nachprüfen lasse, wie die Tiere gehalten und ernährt worden seien. Anhand von Mustern auf dem Genmaterial werde dabei abgelesen, welche Umwelteinflüsse auf ein Tier eingewirkt hätten. Damit könne etwa überprüft werden, ob Ware "aus artgerechter Freilandhaltung" wirklich aus dieser stamme.Evonik forsche außerdem an Mikroorganismen, die Getreide mit Stickstoff aus der Luft versorgen würden. Landwirte müssten dann nicht mehr so viel Kunstdünger streuen. Versuche würden laufen. Die Markteinführung der "mikrobiellen Biostimulanzien" sei zwischen 2025 und 2027 geplant.Es bleibe dabei: DER AKTIONÄR halte die Evonik-Aktie für sehr günstig bewertet und die mittel- bis langfristigen Aussichten für gut. Doch wegen der aktuellen Risiken bezüglich Gasversorgung, Pegelstände im Rhein (zumindest hier bestehe nun allmählich wieder Hoffnung auf Besserung) und der weiteren Entwicklung der Weltkonjunktur sowie des schwachen Charts sei der MDAX-Titel aber ausnahmslos für Mutige geeignet. Diese sollten vor einem Einstieg noch abwarten, ob die Bodenbildung nun endlich nachhaltig gelingt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)