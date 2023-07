Börsenplätze Evonik-Aktie:



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die aktuelle Konjunkturlage zwinge derzeit immer wieder zyklische Unternehmen, ihre Prognosen für das laufende Jahr zu kappen. Auch heute sei dies wieder geschehen - und wieder einmal sei es eine Firma aus dem Chemiesektor gewesen. So rechne Clariant nun mit einem deutlich schwächeren Geschäftsverlauf. Dennoch würden Aktie von Konkurrenten wie Evonik zulegen.Clariant rechne für das zweite Quartal mit einem Umsatzrückgang um 20 Prozent auf nur noch rund 1,1 Milliarden Franken. Clariant-Chef Conrad Keijzer habe erklärt: "Die Unsicherheiten und Risiken im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Umfeld, einschließlich des Tempos der Erholung in China, auf die wir zu Beginn dieses Jahres hingewiesen hatten, haben sich leider bewahrheitet und belasten die Branche insgesamt." Diese Aussagen dürften normalerweise auch andere Branchenvertreter nach unten ziehen. Dennoch könnten die Aktien von BASF oder Evonik im heutigen Handel zulegen.Die Evonik-Anteile würden sich aktuell um satte 3,5 Prozent verteuern. Damit helle sich das zu Wochenbeginn noch relativ schwache Chartbild weiter auf. So sei nun erneut das Dezember-Tief 2022 bei 17,42 Euro übersprungen worden. Halte sich der MDAX-Titel nachhaltig über dieser Marke, befinde sich das nächste Ziel an der Oberseite des seit Februar gültigen Trendkanals bei etwa 19,20 Euro. Zusätzlichen Schwung sollte dabei das Kaufsignal im MACD-Indikator verleihen. LANXESS sowie die anhaltend mauen Wirtschaftsdaten aus China und anderen wichtigen Volkswirtschaften würden natürlich nahelegen, dass die Bäume bei Evonik in diesem Jahr kaum in den Himmel wachsen würden. Dies sollte aber mittlerweile längst im Kurs eingepreist sein.Es bleibt deshalb dabei: Mutige können weiterhin auf eine nachhaltige Erholung der aktuell günstig bewerteten Evonik-Anteile spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Das Investment sollte dabei mit einem Stoppkurs bei 15,00 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 07.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link