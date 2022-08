Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

19,195 EUR -0,21% (30.08.2022, 12:09)



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

19,175 EUR +0,42% (30.08.2022, 12:00)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (30.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für Evonik auf "hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Management habe er den Eindruck gewonnen, dass der Spezialchemiekonzern über das sich abschwächende gesamtwirtschaftliche Umfeld beunruhigt sei, so Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich aber sei man auch einigermaßen zuversichtlich, dass Evonik dank der Verbesserungen der vergangenen Jahre gut aufgestellt sei.Besonders bullish gestimmt sei indes das US-Analysehaus Bernstein Research. So habe Analyst Gunther Zechmann kürzlich das Kursziel für Evonik von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Das Umsatzwachstum der Chemielieferanten für Haus- und Körperpflegeprodukte sowie für die Lebensmittelhersteller bleibe hoch. Evonik und BASF hätten mit Blick zurück auf das zweite Quartal zu den "Sternen" in der Branche gezählt. Die Bewertung von Evonik befinde sich derweil in einer Talsohle.Die Aktie von Evonik sei zweifellos sehr günstig bewertet. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Chemiekonzern seien gut. Wegen der aktuellen Risiken bezüglich Gasversorgung, Pegelstände im Rhein sowie der weiteren Entwicklung der Weltkonjunktur und des angeschlagenen Charts dränge sich aktuell aber noch kein Kauf auf.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link