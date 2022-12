Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,20 EUR -0,14% (08.12.2022, 09:00)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,20 EUR -1,73% (07.12.2022, 17:35)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (08.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wechsel an der Spitze des Finanzressorts bei Evonik: Ute Wolf werde das Spezialchemieunternehmen im kommenden Frühjahr verlassen. Neue Finanzchefin werde zum 1. April Maike Schuh, wie der MDAX -Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Wolf sei seit 2013 Mitglied des Vorstands und habe sieben Jahre den Finanzbereich geleitet.Indes habe das Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für Evonik auf "outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das liege satte 90 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Die Nachfolgerin für die Finanzchefin Ute Wolf, die das Unternehmen im kommenden Jahr verlasse, sei mit Maike Schuh gut gewählt, habe Analyst Gunther Zechmann erklärt. Wolf werde sicherlich vermisst, Schuh verfüge aber über viel Finanz- und Geschäftserfahrung und sie könne den Verkauf von Teilen der Performance-Materials-Sparte vorantreiben, die sie bislang führe."Der Aktionär" sei zwar nicht ganz so bullish wie Bernstein gestimmt, sehe für die im historischen und im Branchenvergleich günstig bewertete Dividendenperle aber ebenfalls mittel- bis langfristig reichlich Luft nach oben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link