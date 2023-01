Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

19,775 EUR -1,08% (09.01.2023, 10:00)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

19,865 EUR +0,10% (09.01.2023, 09:49)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (09.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Das Analysehaus Bernstein Research habe den Chemiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen sei auch das Rating für die zuletzt stark gelaufene Evonik-Aktie mit "Outperform" bestätigt worden. Zudem sei das Kursziel von 34 auf 29 Euro reduziert worden - es liege aber immer noch satte 45 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Insgesamt verbessere sich das Umfeld für die Chemiebranche von niedrigem Niveau aus, habe Analyst Gunther Zechmann in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick für 2023 geschrieben. Zwar gebe es konjunkturelle Unsicherheiten und der Weg könnte holprig werden, doch seien die Erwartungen der Investoren bereits gering. So öffne sich China nach der Pandemie, die Inflation lasse nach und die Rohstoff- und Energiekosten dürften weiter sinken. In solchen Phasen seien insbesondere Konsumenten-Chemiewerte wie Aktien von Herstellern von Lebensmittelzusätzen und Düften interessant. Hier verweise der Experte auf Symrise, DSM und Novozymes, lobe IFF und DSM aber insbesondere. Zugleich gehe der Agrarboom weiter, was für Bayer spreche, aber auch vorteilhaft für BASF, Corteva und KWS sei. Akzo-Nobel habe der Analyst wegen des Fokus des Farben- und Lackeherstellers auf die Bauwirtschaft abgestuft.Das Marktumfeld für Evonik helle sich weiter auf. Die immer noch sehr günstig bewertete Aktie sei attraktiv. Mutige können daher nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 15,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link