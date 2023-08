Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (02.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Das Marktumfeld für konjunkturabhängige Firmen wie etwa die Chemieproduzenten Evonik bleibe nach wie vor herausfordernd. So habe sich nun in China die Stimmung in den Chefetagen in kleineren und mittleren sowie nicht staatlich dominierten Industrieunternehmen im Juli überraschend stark eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für das herstellende Gewerbe sei im Juli nach Angaben vom Dienstag um 1,3 Zähler auf 49,2 Punkte gefallen. Experten hätten zwar mit einem Rückgang gerechnet, dabei jedoch im Schnitt einen Wert von 50,1 Zählern auf dem Zettel. Damit hätte der Index knapp über der kritischen Schwelle von 50 Punkten gelegen. Unterhalb der Marke sei von einer Verringerung der industriellen Aktivitäten auszugehen, darüber von einer Ausweitung.Nach einem starken Jahresauftakt scheine die Euphorie in der chinesischen Wirtschaft verflogen zu sein. Die exportgetriebene chinesische Wirtschaft leidt unter der schwachen globalen Nachfrage, dem kriselnden Immobilienmarkt sowie einem anhaltend schwachen Binnenkonsum. Hinzu kämen die geopolitischen Spannungen mit den USA, die China mit Technologiesanktionen belegt hätten.Ein Investment in Chemieaktien sei derzeit weiterhin eine Spekulation auf eine nachhaltige Wiederbelebung der Weltwirtschaft. Wer mit Evonik darauf setzen wolle, sollte den Stoppkurs bei 15 Euro platzieren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.