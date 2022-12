(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,30 EUR -0,79% (07.12.2022, 13:31)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,335 EUR -1,00% (07.12.2022, 13:20)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (07.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chef des Chemiekonzerns Evonik rechne wegen der schwierigen und teuren Gasversorgung Deutschlands infolge des Kriegs Russlands gegen die Ukraine mit massiven Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Kurzarbeit bei dem Essener MDAX -Konzern wolle Christian Kullmann daher nicht ausschließen. Eine solche Maßnahme habe den Zweck, in Krisenzeiten Beschäftigung zu sichern."Bei Evonik wird es keine betriebsbedingten Kündigungen geben", habe der Manager im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeine Zeitung" (WAZ) gesagt. "Die Lage ist ernst. Die Krise ist tief und wird lange dauern", habe Kullmann der Zeitung weiter gesagt. "Wir zahlen jetzt den Preis der Solidarität" mit der Ukraine. Dennoch sei es richtig, an der Seite der Ukraine zu stehen. Die deutsche Wirtschaft sehe Kullmann im Wesentlichen auf zwei Säulen: Technologische Kompetenz und eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. "Die zweite Säule hat nun tiefe Risse bekommen."Evonik selbst habe auf die Gaskrise mit dem Weiterbetrieb des eigenen Kohlekraftwerks Marl reagiert, dessen Stilllegung ursprünglich für dieses Jahr geplant gewesen sei. Ebenfalls in Marl sei das neue, konzerneigene Gaskraftwerk mithilfe des Ölkonzerns BP auf Autogas umgestellt worden.Die chemische Industrie sei stark abhängig von Gas. Es werde vor allem zur Erzeugung hoher Temperaturen gebraucht, die für viele chemische Prozesse notwendig seien. Ein kleinerer Teil fließe zudem als Rohstoff direkt in die Produktion ein."Wir respektieren Utes Entscheidung, aus persönlichen Gründen für eine dritte Amtszeit im Vorstand nicht mehr zur Verfügung zu stehen", habe Vorstandschef Christian Kullmann gesagt. Nach fast zehn Jahren im Vorstand wolle sich Wolf eigenen Angaben zufolge auf Tätigkeiten in Aufsichtsräten und Beiräten konzentrieren.Die Aktie sei nach der Nachricht weiter abgerutscht und habe bis zum Mittag rund 1,2 Prozent verloren. "Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Wer über einen langen Atem verfügt, kann die sehr günstige Bewertung von Evonik zum Einstieg nutzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Denn die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die Dividendenperle seien durchaus gut, die Bewertung günstig. Stopp bei 15 Euro zur Absicherung platzieren. (Analyse vom 07.12.2022)