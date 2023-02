Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unverändert zu kaufen.Evonik wolle grüner werden und habe daher die die Kooperation mit EnBW noch einmal kräftig erweitert. So sei ein zweiter Stromliefervertrag aus dem geplanten Offshore-Windpark "He Dreiht" vereinbart worden. Schon 2022 sei ein Power Purchase Agreement (PPA) zur Lieferung von 100 Megawatt (MW) geschlossen worden, jetzt sollten es insgesamt sogar 150 MW werden.Durch diesen Deal könnte der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Konzern voraussichtlich ab dem Jahre 2026 mehr als ein Drittel seines Strombedarfs für die europäische Werke abdecken. Genauso wie beim ersten Vertrag betrage die Laufzeit 15 Jahre.Auf seiner Homepage schreibe der Chemiekonzern: "Die Ausweitung der Kooperation mit EnBW ist der nächste Schritt auf unserem Weg, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und deren Preisschwankungen deutlich zu reduzieren", sage Christian Kullmann, Vorstandschef von Evonik. Erst im November habe Evonik die erste Scheibe des PPAs mit EnBW bekannt gegeben.Für energieintensive Firmen wie Evonik seien derartige Verträge in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. Sie würden über mehrere Jahre hinweg für Beschaffungssicherheit zu planbaren Kosten sorgen. Außerdem könnten dadurch langfristig zusätzliche Kosten durch die in Zukunft weiter steigenden CO2-Preise vermieden werden. Aktuell laufe es indes für den Chemieriesen weiterhin rund, was sich auch unschwer am Kurs ablesen lasse.Die immer noch günstig bewertete Dividendenperle bleibt ein Kauf (Stopp: 15,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 03.02.2023)