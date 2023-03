Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (13.03.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Evonik: Kleinerer Spielraum für Bullen - ChartanalyseMit den Verkäufen in der letzten Woche spitzt sich die Lage in der Evonik-Aktie (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Monaten seien die Bullen um ein mittelfristiges Comeback bemüht. Der entscheidende Durchbruch habe aber noch nicht gelingen wollen. Dafür hätte man die Widerstandszone ab ca. 21 EUR nachhaltig überwinden müssen. Genau in diesem Preisbereich hätten in der abgelaufenen Handelswoche jedoch Verkäufe eingesetzt und mit diesen sei der Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 19,70 EUR spürbar unter Druck gekommen.Der Spielraum für die Bullen in der Evonik-Aktie sei deutlich kleiner geworden. Sollte es zu einem nachhaltigen Ausbruch unter ca. 19,70 EUR kommen, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Die Aktie könnte in eine Korrektur einschwenken, wobei sogar Abgaben bis in den Bereich von 18 EUR möglich wären. Noch aber sei der Support nicht nachhaltig gebrochen und damit bestehe eine interessante Chance auf der Longseite. Würden sich die Käufer durchsetzen, sollte es zu einem Run auf ca. 21,50 EUR kommen und idealerweise werde der dort liegende große Widerstandsbereich endlich überwunden. (Analyse vom 13.03.2023)Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:20,06 EUR -0,59% (10.03.2023, 17:35)