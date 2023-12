Börsenplätze Evonik-Aktie:



17,365 EUR -0,34% (04.12.2023, 10:52)



17,37 EUR -0,09% (04.12.2023, 10:42)



DE000EVNK013



EVNK01



EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (04.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem für sämtliche Chemiekonzerne sehr schwierigen Jahr 2022 sei auch dieses Börsenjahr kein Zuckerschlecken für die Anteilseigner von Evonik gewesen. Dennoch würden die mittel- bis langfristigen Aussichten für das breit aufgestellte Unternehmen nach wie vor relativ gut bleiben. Dementsprechend sei es wenig verwunderlich, dass es nun einen Insiderkauf gegeben habe.So habe Maike Schuh, seit April Finanzchefin des MDAX-Konzerns, das niedrige Kursniveau in der vergangenen Woche genutzt, um sich gleich eine Vielzahl an Evonik-Anteilscheinen ins Depot zu legen. Zu einem Kurs von 17,62 Euro habe sie insgesamt 30.042 Euro investiert.Gehe es nach der Meinung JP Morgan, so habe Schuh durchaus richtig gehandelt, denn die US-Bank sehe für die Evonik-Papiere noch reichlich Luft nach oben. Analyst Chetan Udeshi habe in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie sein Anlagevotum auf "overweight" belassen. Das Kursziel von 25,00 Euro habe er bekräftigt. Daraus errechne sich Aufwärtspotenzial von 44 Prozent. Udeshi habe im Rahmen seines Ausblicks auf den europäischen Chemiesektor betont, dass der zyklische Sektorabschwung, der Ende des zweiten Quartals des Vorjahres begonnen habe, extrem schlimm und auch verhältnismäßig lang gewesen sei. Doch nun dürfte der anhaltende Abbau der Lagerbestände bei den Kunden der Chemieproduzenten nun allmählich enden. Er rechne damit, dass es innerhalb der Branche zu einer raschen Erholung der Volumina und der Gewinne kommen werde, sobald sich die Gesamtwirtschaft im kommenden Jahr verbessere. Die Aktie von Evonik gefalle ihm indes besonders wegen der attraktiven Bewertung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link