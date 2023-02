Börsenplätze Evonik-Aktie:



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (03.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern habe seine Kooperation mit EnBW noch einmal kräftig erweitert und werde künftig deutlich mehr Strom aus dem Offshore-Windpark "He Dreiht" beziehen. Frischen Wind habe auch die Evonik-Aktie in den letzten Tagen erfahren. Mit dem Sprung über den GD200 sei ein frisches Kaufsignal generiert worden.Bereits in der Vorwoche habe die Evonik-Aktie ein starkes Kaufsignal geliefert, indem der horizontale Widerstand bei 20 Euro übersprungen worden sei. Doch die Freude darüber habe sich in Grenzen gehalten.Der Kurs habe erst am Mittwoch und Donnerstag richtig Fahrt aufgenommen und im Zuge dessen die 200-Tage-Linie überwunden. In den nächsten Handelstagen gelte es, das Verlaufshoch von August 2022 zu überschreiten. Anschließend wäre der Weg bis zur Marke von 22 Euro bzw. bis zum März-Tief 2022 bei 22,44 Euro frei.Die Evonik-Aktie lädt charttechnisch orientierte Trader zum Einstieg ein, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link