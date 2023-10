Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,08 EUR -0,20% (05.10.2023, 09:57)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,08 EUR +0,09% (05.10.2023, 09:59)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (05.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Die energie-intensiven Chemieproduzenten Covestro, LANXESS und Evonik würden auf eine Entlastung bei den Stromkosten hoffen. Doch bisher würden sich die FDP und Bundeskanzler Scholz gegen einen Industriestromreis stellen. Die SPD-Fraktion strebe nun noch im Oktober eine Einigung der Ampel-Koalition auf Maßnahmen zur Senkung der Industriestrompreise an.In der vergangenen Woche hätten sich die Energieminister der Bundesländer bei ihrer Herbsttagung in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) einstimmig für einen günstigen Industriestrompreis ausgesprochen. Die Energieminister hätten sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Bundesregierung zeitnah und ohne bürokratischen Aufwand einen wettbewerbsfähigen Industrie- oder Brückenstrompreis für Unternehmen umsetzen solle. Darüber hinaus solle die Bundesregierung Vorschläge zur Reduzierung etwa der Stromsteuer machen. Es gehe darum, sowohl Industrie als auch Privatpersonen bei den Strompreisen zu entlasten.Sollte ein Industriestrompreis eingeführt werden, könnte das den Aktienkursen von Evonik & Co einen Schub verleihen. Ansonsten sei die Lage angesichts der anhaltend schwachen Entwicklung der Weltkonjunktur relativ trist. Trotz der im historischen Vergleich sehr günstigen Bewertung dränge sich daher vorerst kein Kauf der Evonik-Aktie auf. Wer den MDAX-Titel im Depot habe, sollte den Stoppkurs bei 15 Euro im Auge behalten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: