Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,36 EUR +2,94% (09.11.2023, 11:24)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,185 EUR +1,48% (09.11.2023, 11:11)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (09.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Evonik habe auch im dritten Quartal mit der anhaltend schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung zu kämpfen gehabt. Dennoch habe der Chemiekonzern seine Gesamtjahresprognose bestätigt, was bei den Experten überwiegend gut angekommen sei. Für zahlreiche Analysten biete der MDAX-Titel nun eine gute Chance zum Einstieg.So habe etwa Deutsche Bank Research das Kursziel für die Anteilscheine des Essener Chemieriesen nach Zahlen von 25 auf 23 Euro zwar etwas gesenkt. Dies liege aber immer noch klar über dem aktuellen Kursniveau, weshalb die Einstufung auf "buy" belassen worden sei. Analystin Virginie Boucher-Ferte habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern überarbeitet. Dabei habe sie darauf verwiesen, dass der Ausblick trotz der weiterhin schwachen Nachfrage bestätigt worden sei.Indes habe die US-Bank J.P. Morgan die Einstufung für Evonik auf "overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen, woraus sich Aufwärtspotenzial von 38 Prozent errechne. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (EBITDA) des Chemiekonzerns liege trotz eines Rückgangs über den Erwartungen, so Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das diesbezügliche Unternehmensziel für das Schlussquartal enttäusche aber, weshalb er seine EBITDA-Schätzungen gesenkt habe. Das weiter gültige Anlagevotum sei der attraktiven Bewertung sowie der erwarteten Geschäftsverbesserung ab dem ersten Quartal 2024 geschuldet.Mutige können darauf setzen, der Stoppkurs sollte unverändert bei 15,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2023)Mit Material von dpa-AFX