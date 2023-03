Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (03.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ein Kauf.Goldman Sachs habe die Einstufung für Evonik auf "sell" mit einem Kursziel von 19,30 Euro belassen. Die Q4-Zahlen hätten die Erwartungen verfehlt, habe Analystin Georgina Fraser in einer ersten Reaktion betont. Angekündigte Einsparungen in Höhe von 250 Millionen Euro seien nötig, um die Markterwartungen zu untermauern.Goldman zähle mit seiner negativen Einschätzung zu Evonik allerdings zur Minderheit. Der Großteil der Analysehäuser bleibe überwiegend bullish: So habe etwa Warburg Research Evonik auf "buy" mit einem Kursziel von 25,60 Euro belassen. Das vierte Quartal des Chemiekonzerns sei schwächer als erwartet ausgefallen, so Analyst Oliver Schwarz. Der Ausblick entspreche den Prognosen und deute auf ein schwaches erstes Halbjahr sowie eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte hin.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Evonik-Aktie auf "outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das vierte Quartal des Chemiekonzerns sei schwach ausgefallen, so Analyst Gunther Zechmann. Ungeachtet dessen seien die wesentlichen Ziele im vergangenen Jahr erreicht worden. Der Ausblick auf 2023 bewege sich im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen.Auch "Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest: Der stark aufgestellte Chemieriese verfüge mittel- bis langfristig betrachtet über gute Perspektiven. Zudem sei die Bewertung mit einem KBV von 0,8 aktuell historisch günstig und die Dividendenrendite mit über fünf Prozent stattlich.Der MDAX-Titel bleibt ein Kauf (Stopp: 15,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2023)Mit Material von dpa-AFX