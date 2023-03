Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

20,11 EUR -0,74% (02.03.2023, 11:37)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

20,14 EUR -0,44% (02.03.2023, 11:30)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (02.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Der Essener Spezialchemie-Konzern rechne für das laufende Jahr angesichts des weiterhin schwierigen Marktumfelds mit einem Gewinnrückgang. So gehe der Vorstand von einem Umsatz von 17 bis 19 Mrd. Euro aus. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde voraussichtlich zwischen 2,1 und 2,4 Mrd. Euro liegen (2022: 2,49 Mrd. Euro). Damit liege Evonik in etwa im Rahmen der Analystenprognosen für 2023.Für Gegenwind sorge neben konjunkturellen Abschwächungen auch der Preisrückgang beim Tierfuttereiweiß Methionin. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) solle dem Evonik-Vorstand zufolge indes auch im laufenden Jahr steigen. Die Dividende werde indes auf dem hohen Niveau von 1,17 Euro je Aktie belassen, woraus sich eine satte Rendite von mehr als 5% ergebe.Evonik profitiere aktuell von der breiten Aufstellung. Die starke Position in eher konjunkturunabhängigen Bereichen dürfte dazu führen, dass das Ertragsniveau auch 2023 hoch bleibe. Anders als Covestro schütte Evonik auch weiterhin eine satte Dividende aus. Zudem investiere man konsequent in Nachhaltigkeit. Die günstig bewertete Aktie sei unverändert ein Kauf (Stopp: 15 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2023)