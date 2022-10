Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,48 EUR -0,86% (24.10.2022, 11:31)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,495 EUR -0,13% (24.10.2022, 11:38)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (24.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erleichterung bei großen Gasverbrauchern wie etwa Evonik oder K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 ), eher weniger Freude bei Erdgasriesen wie etwa Equinor oder Shell : Der europäische Erdgaspreis sei am Montag auf den tiefsten Stand seit Juni gesunken. So sei der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um mehr als 13 Prozent auf 100,00 Euro je Megawattstunde eingebrochen.Der TTF-Kontrakt gelte als Richtschnur für das europäische Preisniveau. Am Markt sei auf vergleichsweise milde Temperaturen und auf die Bemühungen für eine Gaspreisbremse verwiesen worden.Nachdem der Gaspreis im frühen Handel zunächst auf 100 Euro gefallen sei, sei er am frühen Vormittag wieder etwas höher bei 104 Euro je Megawattstunde gehandelt worden. Bisher würden in Europa für die Jahreszeit vergleichsweise milde Temperaturen herrschen. In Deutschland hätten die Gasspeicher schneller als geplant gefüllt werden können und der Füllstand der Speicher liege bereits deutlich über 95 Prozent. Außerdem habe die Aussicht auf den Beginn der Lieferungen von Flüssiggas die Sorgen über ein zu geringes Angebot in den Wintermonaten gedämpft, habe es am Markt geheißen.Seit Ende August befinde sich der europäische Gaspreis in einem Abwärtstrend, nachdem er bei 342 Euro je Megawattstunde ein Rekordhoch erreicht habe. Damals habe ein Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis für Erdgas ausgelöst.Bei den großen Verbrauchern von Erdgas könnte ein anhaltender Gaspreisrückgang für deutliche Entlastung sorgen. Dementsprechend würden sich die Perspektiven für Evonik oder K+S weiter aufhellen. Für die Energieriesen Shell und Equinor sei diese Entwicklung indes zu verschmerzen. Denn noch immer gelte: Auf dem aktuellen Niveau der Öl- und Gaspreise würden beide Konzerne üppige Gewinne scheffeln. Alle vier Aktien bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2022)Mit Material von dpa-AFX