Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,72 EUR +1,20% (24.11.2023, 16:08)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,705 EUR +1,17% (24.11.2023, 15:50)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (24.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Chemieriesen Evonik könne im heutigen Handel wieder zulegen. Rückenwind würden die Anteilscheine des MDAX-Konzerns dabei von der Investmentbank Stifel erhalten. Denn deren Analyst Andreas Heine habe die Evonik-Aktie im Rahmen seiner am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf das kommende Jahr hochgestuft. So laute sein neues Anlagevotum nun "buy". Zuvor habe er die Anteilscheine lediglich mit "hold" eingestuft. Den fairen Wert beziffere er unverändert auf 20,00 Euro. Er habe betont, dass das Vertrauen in eine Gewinnerholung derzeit wieder zunehmen würde. Seiner Ansicht nach seien die aktuellen Markterwartungen an den Chemiekonzern im derzeit herausfordernden Marktumfeld realistisch und daher eine relativ gute Nachricht.Indes hätten in dieser Woche auch die Experten vom Analysehaus Warburg Research das Kursziel für die Evonik-Aktie von 22,00 auf 22,50 Euro leicht angehoben. Das Anlagevotum laute dementsprechend "buy". Laut Analyst Oliver Schwarz passiere der DAX-Konzern aktuell die Talsohle. Der Cashflow habe sich zuletzt relativ günstig entwickelt, was sich seiner Meinung nach nun fortsetzen dürfte.Für etwas Hoffnung bezüglich der weiteren Konjunkturentwicklung würden zudem die jüngsten Daten des ifo-Instituts sorgen. Demnach habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im November den dritten Monat in Folge verbessert. So sei der ifo-Geschäftsklima-Index im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 87,3 Punkte gestiegen. Im November hätten die knapp 9.000 vom Institut befragten Firmen die aktuelle Lage und auch die Erwartungen an die künftige Geschäftsentwicklung besser beurteilt.Für den "Aktionär" bleiben die Anteilscheine von Evonik eine solide Halteposition, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den breit aufgestellten Chemiekonzern seien gut und die Bewertung im historischen und im Branchenvergleich relativ günstig. Der Stoppkurs sollte unverändert bei 15,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link