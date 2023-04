Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

19,70 EUR +1,16% (17.04.2023, 16:38)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (17.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Der Essener Chemieriese investiere weiter in Nachhaltigkeit. So solle am Standort Herne in einem Pilot-Elektrolyseur grüner Wasserstoff als Ausgangsstoff für die Herstellung von Isophorondiamin (IPDA) erzeugt werden. IPDA sei einer von vielen wichtigen Rohstoffen für den Bau von Rotorblätter für Windkraftanlagen.Dieser Schritt mache natürlich Sinn. "Der Aktionär" sei für die Evonik-Aktie ohnehin zuversichtlich gestimmt. Die starke Position in eher konjunkturunabhängigen Bereichen dürfte dazu führen, dass das Ertragsniveau auch 2023 hoch bleibe. Zudem schütte Evonik eine satte Dividende aus. Auch investiere man konsequent in Nachhaltigkeit. Die günstig bewertete Evonik-Aktie sei unverändert ein Kauf (Stopp: 15 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2023)Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:19,69 EUR +1,36% (17.04.2023, 16:27)