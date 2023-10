Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

16,20 EUR -1,19% (23.10.2023, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

16,285 EUR -0,76% (3.10.2023, 09:31)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (23.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Die Experten von JPMorgan hätten wieder einmal den deutschen Chemiesektor genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der jüngsten Studie der US-Großbank dürfte besonders den Anteilseigner der Chemieriesen Evonik und BASF gefallen, denn für beide sei Analyst Chetan Udeshi optimistisch gestimmt. So habe er sein Anlagevotum für die zwei Dividendentitel auf "overweight" belassen.Charttechnisch sehe es sowohl bei bei Evonik aktuell weiterhin trüb aus. Auch die anhaltend maue Konjunktur und die immer noch hohen Energiekosten seien ein schwerer Belastungsfaktor für den Chemie-Titel. Dass die Dividendenperle aktuell im historischen Vergleich wirklich sehr günstig bewertet sei, scheine der Mehrheit der Investoren derzeit mehr oder weniger egal zu sein. Bei der Aktie von Evonik dränge sich angesichts der eher mauen Gemengelage kein Einstieg auf. Wer hier bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 15 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link