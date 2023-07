Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,275 EUR -1,34% (06.07.2023, 13:32)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,25 EUR -1,32% (06.07.2023, 13:24)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (06.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schlechte Aussichten für Evonik. Zumindest wenn es nach den Analysten der Baader Bank gehe, welche das Chemieunternehmen aus Essen auf "reduce" belassen würden. Die Aktie befinde sich seit mehreren Monaten in einem Abwärtssog, doch charttechnisch bestehe dank der jüngsten Kursdynamik durchaus Grund zur Hoffnung.Das zweite Quartal dürfte sektorweit viel düsterer ausfallen als gedacht, so die Analysten Markus Mayer und Konstantin Wiechert. Ihrer Ansicht nach seien zwar viele Branchenwerte derzeit attraktiv bewertet, jedoch würden die Experten bei Evonik im Zuge der Quartalszahlen eine Gewinnwarnung erwarten. Die Baader Bank belasse dabei die Einstufung für Evonik auf "reduce" mit einem Kursziel von 20 Euro.Trotz dieser bearishen Aussichten sei es der Aktie gelungen, die Horizontale bei 16,53 Euro erfolgreich als Support zu testen. Zudem habe es Evonik geschafft, das Dezember-Tief 2022 bei 17,42 Euro hinter sich zu lassen.Trotz der pessimistischen Einschätzung der Baader Bank präsentiere sich das Chartbild durchaus positiv. Risikofreudige Anleger greifen zu und sichern sich mit einem Stopp bei 15,00 Euro ab, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link