Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (17.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Nach wie vor hätten die zyklischen Chemiefirmen damit zu kämpfen, dass die Weltwirtschaft einfach nicht in Gang komme. Die jüngsten Konjunkturdaten aus Europa, den USA oder China hätten zuletzt wenig Anlass zum erhöhten Optimismus gegeben. Immerhin kämen nun allmählich auch wieder Nachrichten, die für etwas Zuversicht sorgen könnten.So habe die US-Industrie die Produktion im Juli nach zwei Rückschlägen in Folge wieder erhöht. Im Montagsvergleich sei die Gesamtherstellung um 1% gesteigert, wie die US-Zentralbank FED am Mittwoch in Washington migetteilt habe. Analysten hätten im Schnitt einen Anstieg um nur 0,3% erwartet. Im Juni und Mai sei die Herstellung jeweils gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: