Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (16.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Der Essener Chemieriese habe einen cleveren Deal mit dem Energieversorger Vattenfall abgeschlossen. Demnach erhalte Evonik ab 2025 für zehn Jahre jährlich rund 120 Gigawattstunden Strom aus zwei schleswig-holsteinischen Solarparks von Vattenfall. Evonik und Vattenfall würden sich von dieser Zusammenarbeit den Angaben zufolge Investitionssicherheit, Versorgungssicherheit mit grünem Strom sowie eine verbesserte Risikostreuung für beide Seiten versprechen.Der Deal mit Vattenfall ergebe auf den bereits angesprochenen Ebenen Sinn. Zudem würden die Essener dadurch auch ihre CO2-Bilanz verbessern. Dies dürfte sich angesichts in Zukunft immer weiter steigender CO2-Preise auszahlen. Darüber hinaus werde es auch immer mehr Investoren zunehmend wichtiger, dass die Unternehmen in ihren Portfolios sich aktiv um sinkende Emissionen bemühen würden. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den breit aufgestellten Chemiekonzern seien durchaus gut und die Bewertung im historischen und im Branchenvergleich relativ günstig. Da das Marktumfeld angesichts der anhaltend schwachen Entwicklung der Weltkonjunktur und auch das Chartbild eher mau seien, dränge sich vorerst kein Einstieg auf. Wert bereits investiert sei, beachte den Stoppkurs bei 15 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Evonik-Aktie: