Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (23.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Evonik laufe es in einem schwierigen Marktumfeld noch weitgehend rund. Dennoch warne der CEO Christian Kullmann. Jedoch nicht wegen eines drohenden Gewinnrückgangs, sondern wegen des Erstarkens der AfD. Er habe in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Freitagausgaben) betont: "Wer AfD wählt, gefährdet Jobs - die eigenen und die anderer Leute".Zugleich habe er das Schweigen vieler anderer Manager bei diesem Thema beklagt. Kullmann habe erklärt, dass diese Partei die "Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Menschenrechte" gefährde, und hinzugefügt: "Die AfD schadet unserer Volkswirtschaft, unserer Gesellschaft, unserer Zukunft." Der ehemalige Präsident des Chemie-Branchenverbands VCI habe den AfD-Fraktionsvorsitzenden im thüringischen Landtag, Björn Höcke, im Gespräch mit der Zeitung als "Nazi" bezeichnet.Daher habe Kullmann beklagt, dass "die Selbstbehauptungskräfte für Demokratie gerade blass und oft schwach" seien. Er habe daher sich und seine Kollegen in die Pflicht genommen: "Auch wir Unternehmer und Manager müssen deutlich energischer auftreten und engagierter handeln." Die Wirtschaft müsse nun "klar Farbe bekennen und erklären, welche Folgen es hat, wenn diese braun durchwirkte Partei starke Wahlergebnisse einfährt".Für den "Aktionär" bleiben die Anteilscheine von Evonik eine solide Halteposition, so Thorsten Küfner. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den breit aufgestellten Chemiekonzern seien gut und die Bewertung im historischen und im Branchenvergleich relativ günstig. Der Stoppkurs sollte unverändert bei 15,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 23.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link