Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,17 EUR -0,55% (03.11.2022, 16:23)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

18,185 EUR -1,06% (03.11.2022, 16:11)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (03.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Der Essener Chemieriese gehöre zu den größten Energieverbrauchern in Deutschland. Evonik sei bestrebt, einen immer größeren Anteil davon aus Erneuerbaren Energien zu beziehen und sich unabhängiger von fossilen Energieträgern zu machen. Diesbezüglich habe der Konzern nun einen weiteren Schritt gemacht. So sei mit dem Energieversorger EnBW ein langfristiger Vertrag ausgehandelt. Demnach erhalte Evonik 100 Megawatt (MW) aus dem 900 MW großen Offshore-Windpark He Dreiht. Dadurch könne das Unternehmen ab dem Jahre 2026 knapp ein Viertel des Strombedarfs der europäischen Werke durch erneuerbare Energien abdecken. Das Abkommen habe zunächst eine Laufzeit von 15 Jahren.Im Rahmen der Pressemeldung betone Evonik, dass man selbst wiederum mehrere Produkte herstelle, welche die Offshore-Wind-Anlagen erst möglich machen würden: "So sorgen Vernetzungsmittel für extrem robuste und langlebige Rotorblätter. Kieselsäuren und Silane verstärken die Bindung von Glasfasern und Harz. Strukturschaum von Evonik wird bei niedrigem Gewicht das Design zukünftiger Rotorblätter noch effizienter machen. Lackadditive und Polyurethanschaumteile schützen die Rotorblätter, die sich mit einer Spitzengeschwindigkeit von 400 Kilometern pro Stunde durch Regen, Salzpartikel und Hagel drehen. Synthetische Grundöle von Evonik sorgen für eine Schmierung der Getriebe von Windkraftanlagen und schützen vor Verschleiß und Korrosion."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: