Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

20,12 EUR -0,05% (25.05.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

20,23 EUR +2,77% (24.05.2023)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (25.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Die Anteilscheine des Chemieriesen Evonik hätten am Mittwoch mit deutlichem Kursplus die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich gezogen. So hätten sich die MDAX-Papiere um mehr als drei Prozent verteuert. Sie hätten sich damit sowohl vom schwachen Gesamtmarkt als auch vom ebenso schwachen Chemiesektor positiv abgehoben.Als Grund sei am Markt auf eine Meldung eines Branchendienstes über positive Preisentwicklungen für Methionin verwiesen und damit ein Grund für die Kursgewinne geliefert worden. Das Tierfutter-Eiweiß sei für die Geschäfte von Evonik ein wichtiges Produkt. Am Vormittag seien sich Händler über die Gründe des Kurszuwachses zunächst nicht im Klaren gewesen. Dabei sei etwa auch auf eine hohe Dividendenrendite verwiesen worden, die die Investoren vor der demnächst anstehenden Ausschüttung noch in die Aktien locken könne.Und selbst der Anteil von Evonik am Fußballverein Borussia Dortmund mit gut acht Prozent sei ins Spiel gebracht worden, nachdem die BVB-Aktien in dieser Woche mit der Chance auf die Meisterschaft an diesem Samstag deutlich hätten zulegen können.Die im historischen Vergleich günstig bewertete Aktie bleibt für langfristig orientierte Dividendenjäger nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst noch bei 15,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.05.2023)Mit Material von dp-AFX