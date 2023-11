Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (07.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemiekonzern Evonik habe auch im dritten Quartal mit der anhaltend schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung zu kämpfen gehabt. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 3,77 Milliarden Euro gefallen, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitgeteilt habe.Als um Sondereffekte bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien 485 Millionen Euro übrig geblieben und damit zwar etwas mehr als im Vorquartal, aber 21 Prozent weniger als vor einem Jahr. Während der Umsatz die mittlere Analystenschätzung deutlich verfehle, liege das operative Ergebnis auch dank Sparmaßnahmen darüber. Den im Sommer gesenkten Jahresausblick habe Evonik-Chef, Christian Kullmann, bestätigt."Die konjunkturelle Erholung lässt weltweit auf sich warten", habe Kullmann erklärt. "Daher konzentrieren wir uns auf die Hebel, die wir selbst in der Hand haben." Unter dem Strich sei dennoch ein Verlust von 96 Millionen Euro an nach plus 214 Millionen vor einem Jahr gefallen. Hier habe neben der tristen Geschäftsentwicklung auch eine Wertberichtigung im Geschäft mit Superabsorbern - saugstarken Materialien - eine Rolle gespielt. Immerhin: Der freie Finanzmittelzufluss sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 63 Prozent auf 469 Millionen Euro gestiegen, auch dank Investitionseinschränkungen.Die Zahlen seien teilweise besser ausgefallen als befürchtet und die Bestätigung der Prognose sei im derzeit enorm schwierigen Umfeld ein gutes Zeichen. Die Chancen stünden gut, dass der MDAX-Titel die jüngst begonnene Gegenbewegung fortsetzen könne. Mutige können darauf setzen, der Stopp sollte bei 15,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 07.11.2023)Mit Material von dpa-AFX