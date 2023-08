Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (29.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Evonik habe in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck gestanden. Auch nach den vor kurzem veröffentlichten Quartalszahlen sei es bei dem Papier weiter abwärts gegangen. Doch zuletzt habe die Aktie nach oben drehen können. Die Baader rate jetzt zum Kauf der Aktie. Sie habe Evonik gleich doppelt hochgestuft. Die Aktie notiere im frühen Handel auf Tradegate 0,6 Prozent im Plus.Die Baader Bank habe Evonik von "reduce" auf "add" hochgestuft, das Kursziel aber von 20,00 auf 17,50 Euro gesenkt. Damit liege das Kursziel allerdings auf dem aktuellen Niveau der Aktie. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen und den aktualisierten Ausblick des Spezialchemiekonzerns habe Analyst Konstantin Wiechert seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 und 2024 reduziert. Mit einer Free-Cashflow-Rendite von 9 Prozent und einer Dividendenrendite von 6,7 Prozent biete die Aktie langfristig orientierten Anlegern derzeit aber eine günstige Einstiegsgelegenheit, habe er in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Kursziel für Evonik zuletzt ebenfalls gesenkt: Von 17,50 auf 16,50 Euro. Morgen Stanley bewerte die Aktie allerdings weiter mit "underweight". Die Aussichten für europäische Chemiekonzerne blieben herausfordernd, habe Analyst Charles Webb in seiner jüngsten Branchenstudie geschrieben. Schwache Volumina prägten auch das dritte Quartal und für die meisten Chemikalienpreise gebe es kaum Unterstützung. Einige Konzerne wie BASF und Evonik könnten sich eher in Richtung der unteren Spanne ihrer Gewinnziele bewegen, selbst unter Einbeziehung von Kostensenkungen.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt attraktiv (Stopp: 15,00 Euro), so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 29.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)