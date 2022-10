Börsenplätze Evonik-Aktie:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (20.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Experten der Baader Bank hätten den gesamten europäischen Chemiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. In den Gesprächen mit über 30 Chemieunternehmen hätten diese über Auftrags- und Nachfragerisiken sowie eine Abwertung der Lagerbestände und von energieintensiven, in der EU angesiedelten Anlagen berichtet, was ihn an die Finanzkrise 2008 erinnere, so Analyst Markus Mayer in seiner jüngsten Branchenstudie.Er habe daher seine Schätzungen in einem vergleichbaren Maß wie damals gesenkt und daraus resultierend seine Kursziele für die meisten Branchentitel. Evonik sei aber zu stark gefallen, weshalb er sie hochgestuft habe. Generell dürften die Bewertungen schon die Talsohle erreicht haben, doch kaufen sollte man den Sektor frühestens in zwei Monaten oder eher erst im März oder April kommenden Jahres, rate der Experte. Für Evonik werde er indes bullisher: Er habe den MDAX-Titel von "add" auf "buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 23 Euro gesenkt.Auch "Der Aktionär" sieht für die in den vergangenen Monaten arg gebeutelte Aktie noch reichlich Luft nach oben. Mutige können weiterhin zugreifen (Stopp: 13,50 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 20.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link