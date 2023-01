Börsenplätze Evonik-Aktie:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.In dieser Woche habe bei der Aktie des Chemieriesen Evonik erstmals in diesem Börsenjahr eine etwas deutlichere Korrektur eingesetzt. Mittlerweile hätten sich die Anteilscheine gefangen und würden wieder etwas anziehen. Nun werde es bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,1 Prozent) auch aus charttechnischer Sicht spannend.Zunächst gelte es, den Widerstandsbereich zwischen 19,98 und 20,03 Euro zu überwinden, an dem der MDAX-Titel in den vergangenen Wochen bereits dreimal gescheitert sei. Gelinge dies, so liege die nächste wichtige Hürde bei 21,40 Euro, dem Zwischenhoch aus dem Sommer 2022. Danach wäre der Weg nach oben rein charttechnisch betrachtet vorerst frei. Die nächsten etwas hartnäckigeren Widerstände lägen dann erst wieder in der Region zwischen 25 und 26 Euro.Eine Gasmangellage sei mittlerweile sehr unwahrscheinlich. Zudem würden die Sorgen wegen der hohen Energiekosten weiter abnehmen. Schwäche sich nun auch noch die Weltkonjunktur 2023 nicht so stark ab wie noch 2022 befürchtet, dürfte sich die Erholung bei zyklischen Werten wie Evonik fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link