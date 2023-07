Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (20.07.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evonik: Anleger reagieren gelassen auf Gewinnwarnung - AktienanalyseDie Liste der Gewinnwarnungen im europäischen Chemiesektor wird immer länger: Inzwischen hat sich auch Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) wegen des anhaltend trüben Umfelds von seinen Jahreszielen verabschiedet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.CEO Christian Kullmann plane nun nur noch mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 1,6 und 1,8 Mrd. Euro. Zuvor habe das MDAX-Unternehmen noch das untere Ende der alten Spanne von 2,1 bis 2,4 Mrd. Euro für möglich gehalten. Auch beim Umsatz habe Kullmann auf die Bremse getreten. Statt 17 bis 19 Mrd. Euro stünden jetzt 14 bis 16 Mrd. im Plan.Die vorläufigen Q2-Zahlen würden entsprechend aussehen: Nach ersten Berechnungen hätten die Erlöse bei knapp vier Mrd. Euro und damit etwa 16 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Das operative Ergebnis werde zwischen 430 und 450 Mio. Euro erwartet. Das wäre ein Minus von bis zu 40 Prozent. "Im Laufe des ersten Quartals hatte es in unseren Geschäften Anzeichen für eine Erholung im weiteren Jahresverlauf gegeben", so Kullmann. "Leider ist diese Erholung im Mai und Juni um einiges schwächer ausgefallen, als wir erwartet hatten. Unsere Sparmaßnahmen konnten zwar einen deutlicheren Rückgang verhindern. Aber die Weltwirtschaft lahmt, und das bekommen auch wir zu spüren."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: