Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (13.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Am Montag habe dem MDAX-Konzern wegen des anhaltend trüben Umfelds seine Prognosen für 2023 gesenkt. So gehe Evonik nun nur noch von einem bereinigten EBITDA von 1,6 bis 1,8 Mrd. Euro aus. Zuvor habe die Spanne noch bei 2,1 bis 2,4 Mrd. Euro gelegen. Daraufhin hätten einige Analysehäuser ihre Gewinnprognosen und Kursziele reduziert - so auch Goldman Sachs.Die US-Investmentbank habe das Kursziel für Evonik nach Veröffentlichung von Eckdaten zum zweiten Quartal von 19,70 auf 18,60 Euro gekappt und das Rating auf "Sell" belassen. Mit der Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) im zweiten Quartal liege sie nun am unteren Rand der vom Chemiekonzern in Aussicht gestellten Spanne, habe Analystin Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.Die Schweizer Großbank UBS sehe indes den fairen Wert der Evonik-Aktie lediglich bei 18,00 Euro. Analyst Geoff Haire habe das Votum für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das neue operative Ergebnisziel (EBITDA) für 2023 impliziere keine Volumenerholung im zweiten Halbjahr, habe Haire in einer ersten Reaktion auf die Gewinnwarnung betont. Damit liege der Spezialchemiekonzern rund 10 Prozent unter dem Marktkonsens.Bei Evonik sei weiterhin Mut gefragt. Wer die MDAX-Titel bereits im Depot habe, sollte weiterhin den Stoppkurs bei 15,00 Euro im Auge behalten. Wer nicht investiert ist, sollte noch abwarten, ob die für eine nachhaltige Erholung wichtigen Chartmarken übersprungen werden können, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2023)Mit Material von dpa-AFX