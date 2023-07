Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs hätten die Evonik-Aktie wieder einmal näher unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der Studie dürfte den Anteilseignern des MDAX-Konzerns kaum schmecken. Aber es gebe durchaus Hoffnung.Denn zwar bewerte Analystin Georgina Fraser die Evonik-Aktie mit "Sell" ein und habe das Kursziel um 0,80 Euro reduziert. Mit jetzt 19,70 Euro liege es aber immer noch klar über dem gegenwärtigen Kursniveau. Fraser habe in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den Zweitquartalszahlen des Spezialchemiekonzerns nochmals ihre Schätzungen angepasst - auch wegen der jüngsten Währungseinflüsse. Ihre diesjährige Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sinke um 4 Prozent auf gut zwei Milliarden Euro.Indes habe das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für Evonik von 26,50 auf 23 Euro gekappt, aber das Rating auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern stehe vor einem glanzlosen zweiten Quartal, habe Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Eine Gewinnwarnung sei mittlerweile wahrscheinlich.Die skeptischen Aussagen des Spezialchemiekonzerns LANXESS sowie die anhaltend mauen Wirtschaftsdaten aus China und anderen wichtigen Volkswirtschaften würden natürlich nahe legen, dass die Bäume bei Evonik in diesem Jahr kaum in den Himmel wachsen würden. Dies sollte aber inzwischen längst im Kurs eingepreist sein.Es bleibt deshalb dabei: Mutige können weiterhin auf eine nachhaltige Erholung der aktuell günstig bewerteten Evonik-Aktie spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Das Investment sollte dabei mit einem Stoppkurs bei 15,00 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 05.07.2023)Mit Material von dpa-AFX