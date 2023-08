Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,975 EUR -0,17% (14.08.2023, 10:13)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,985 EUR +0,06% (14.08.2023, 10:19)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (14.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemieriese Evonik habe in der Vorwoche die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Mittlerweile hätten sich zahlreiche Analysten zu Wort gemeldet - und würden sich mehrheitlich sehr bullish gestimmt zeigen. So etwa auch die britische Großbank Barclays, die für den MDAX-Titel noch reichlich Luft nach oben sehe.So habe Analyst Sebastian Satz die Einstufung für Evonik auf "overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Dies liege knapp 44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Er habe in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für den operativen Gewinn des Spezialchemiekonzerns gesenkt. Er habe dies mit einer erwarteten ausgeprägteren Saisonalität im vierten Quartal begründet. Damit liege er nun nahe an der Mitte der Prognosespanne.Indes habe Deutsche Bank Research Evonik nach Quartalszahlen mit "buy" und einem Kursziel von 25 Euro eingestuft. Die Eckdaten des Spezialchemiekonzerns seien erwartungsgemäß ausgefallen, habe Analystin Virginie Boucher-Ferte geschrieben. Die US-Bank JP Morgan habe das Anlagevotum für Evonik auf "overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Von einem hohen Niveau sei der Konzernumsatz um 14 Prozent zurückgegangen, so Analyst Chetan Udeshi. Eine geringere Nachfrage und Lagerabbau auf Seiten der Kunden hätten auf dem Absatz des Chemiekonzerns gelastet. Auch die Preise seien im Jahresvergleich zurückgegangen. Die Aktien blieben indes attraktiv bewertet.Auch "Der Aktionär" halte die Aktie von Evonik aktuell für unterbewertet. Zwar könnte es kurzfristig weiterhin konjunkturell bedingt etwas ruppig bleiben, langfristig betrachtet seien die Aussichten aber gut.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt attraktiv (Stopp: 15,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 14.08.2023)Mit Masterial von dpa-AFX