Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (04.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Die Evonik-Aktie setze ihre Erholung fort. Dies liege auch an der anhaltend guten Nachrichtenlage. So könnten die Energiekosten für den MDAX-Konzern weiter sinken. Denn der europäische Gaspreis habe in den ersten Handelstagen des neuen Jahres seine Talfahrt dank ungewöhnlich milder Wintertemperaturen in Europa fortgesetzt.Am Mittwoch sei der Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas zeitweise bei rund 67 Euro je Megawattstunde gehandelt worden. Das sei die niedrigste Notierung seit Februar 2022, vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Im Handelsverlauf sei der Gaspreis dann wieder etwas gestiegen und die Megawattstunde sei am Vormittag bei 69 Euro gehandelt worden. Seit Anfang Dezember habe sich der Preis für den Terminkontrakt TTF in etwa halbiert. Das Rekordhoch sei im vergangenen Sommer bei 345 Euro je Megawattstunde erreicht worden. Damals habe ein Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis ausgelöst.Ein wesentlicher Grund für den fallenden Gaspreis würden die nach wie vor vergleichsweise milden Wintertemperaturen in Europa bleiben, die den Verbrauch dämpfen würden. Dank des zuletzt milden Winters werde in Deutschland weiter Erdgas eingespeichert. Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE habe der Füllstand in allen deutschen Speichern am 2. Januar 90,64 Prozent betragen. Die Gasreserven seien damit den 13. Tag in Folge gestiegen, nachdem sie zuvor über mehrere Wochen gesunken seien.Mutige können bei der Dividendenperle, die mit einer Rendite von mehr als vier Prozent lockt, weiterhin einsteigen (Stopp: 15,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2023)Mit Material von dpa-AFX