Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ein Kauf.Wie sollte jetzt bei der Aktie von Evonik gehandelt werden? An dieser Frage würden sich aktuell die Geister scheiden - und auch die Analysehäuser. Während die US-Investmentbank Goldman Sachs skeptisch gestimmt sei, würden die Experten von der britischen Großbank Barclays für die Dividendentitel noch reichlich Luft nach oben sehen.Goldman habe die Aktie des Chemiekonzerns vor Zahlen auf "sell" mit einem Kursziel von 19,30 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser rechne laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für das Schlussquartal 2022 mit einem Ergebnis im Rahmen der Konsenserwartungen, während der diesbezügliche Ausblick auf 2023 dahinter zurückbleiben dürfte. Verantwortlich dafür sei die große Bedeutung des Consumer-Geschäfts, in dem der Abbau von Lagerbeständen belasten könnte.Hingegen habe in der Vorwoche Barclays Evonik von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 29 Euro angehoben. Analyst Alex Stewart habe die Chemiebranche in seiner Branchenstudie in zwei Bereiche unterteilt: Diversifizierte Chemie und Spezialchemie, erstere mit positivem und letztere mit neutralem Votum. Evonik zähle er zu den diversifizierten Konzernen. Die Aktie werde mit einem deutlichen Abschlag gegenüber Covestro gehandelt, obwohl Evonik viel zuverlässigere Gewinne erwirtschafte.Der MDAX-Titel bleibt ein Kauf (Stopp: 15,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2023)Mit Material von dpa-AFX