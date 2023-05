Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

19,555 EUR +0,75% (11.05.2023, 11:47)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

19,525 EUR +0,67% (11.05.2023, 11:38)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,49 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 34.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (11.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktie auf Richtungssuche - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) hat zum Jahresauftakt deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) sei im ersten Quartal um 44 Prozent auf 409 Mio. Euro eingebrochen. Der Umsatz sei um elf Prozent auf gut vier Mrd. Euro gesunken, die Absatzmengen würden um 14 Prozent schrumpfen. "Der Jahresauftakt war alles andere als schön", habe Evonik-Chef Christian Kullmann gesagt. "Er war sogar noch etwas weniger schön, als wir ohnehin schon befürchtet hatten." Die Anleger hätten gelassen reagiert. Die Essener hätten bereits Anfang März angekündigt, dass sich im ersten Quartal die negative Entwicklung aus der zweiten Jahreshälfte 2022 fortsetzen werde. Auch dass Evonik für 2023 nun nur noch ein bereinigtes EBITDA am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne von 2,1 bis 2,4 (Vorjahr: 2,49) Mrd. Euro in Aussicht stelle, habe für keinen großen Aufreger gesorgt.Die gesamte Chemieindustrie habe vor allem nach dem Jahreswechsel eine Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen, die sich wegen der Wirtschaftsflaute sowie prall gefüllter Lager zurückgehalten hätten. Das nun an das untere Ende der Spanne revidierte Jahresziel für das operative Ergebnis komme daher nicht ganz überraschend, hätten auch Analysten wie Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan konstatiert. Außerdem sei das erste Quartal einen Touch besser als erwartet gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: