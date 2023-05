Börse Frankfurt-Aktienkurs Evergy-Aktie:

56,00 EUR -0,88% (03.05.2023, 12:56)



NASDAQ-Aktienkurs Evergy-Aktie:

61,44 USD -1,65% (02.05.2023)



ISIN Evergy-Aktie:

US30034W1062



WKN Evergy-Aktie:

A2JNBV



Ticker-Symbol Evergy-Aktie:

3E7



NASDAQ-Symbol Evergy-Aktie:

EVRG



Kurzprofil Evergy, Inc.:



Evergy, Inc. (ISIN: US30034W1062, WKN: A2JNBV, Ticker-Symbol: 3E7, NASDAQ-Symbol: EVRG) ist ein börsennotierter US-amerikanischer Energieversorger mit Sitz in Topeka, Kansas, und Kansas City, Missouri. (03.05.2023/ac/a/n)





Kansas City (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Evergy etwas an:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC setzen ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien von Evergy (ISIN: US30034W1062, WKN: A2JNBV, Ticker-Symbol: 3E7, NASDAQ-Symbol: EVRG) fort.Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 01.05.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,61% der Evergy-Aktien erhöht.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Evergy:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Evergy: mindestens 0,61%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Evergy-Aktie: