Kurzprofil Everfuel A/S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (24.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A/S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Das Thema Wasserstoff habe mit der Energieknappheit einen ordentlichen Schub bekommen. Auch bei der Nel-Beteiligung Everfuel jage eine positive Nachricht die nächste. Jetzt gehe es mit dem Bau eines "Hydrogen Hub" in Norwegen weiter voran. Denn das Wasserstofftankstellen-Netzwerk habe einen neuen Geldgeber gefunden.Everfuel und das Energieunternehmen Greenstat bekämen einen Zuschuss in Höhe von 148 Millionen Norwegische Kronen (rund 14,2 Millionen Euro) von Enova. Das norwegische Staatsunternehmen wolle die beiden Firmen damit bei der Entwicklung ihres Joint Venture, dem Hydrogen Hub Agder, unterstützen.Der Bau des Wasserstoff-Hub sei in zwei Phasen geplant. Zunächst würden die Unternehmen eine Anlage mit einem 20-Megawatt-Elektrolyseur bauen wollen, der täglich etwa acht Tonnen grünen Wasserstoff produziere. Diese erste Wasserstoffanlage solle Ende 2024 den Betrieb aufnehmen. Die zweite Phase werde voraussichtlich im Jahr 2027 eingeleitet: Dann solle die Anlage auf einen 60-Megawatt-Elektrolyseur erweitert werden.Everfuel befinde sich in einer guten Position, um die europäische Wasserstoff-Infrastruktur weiter auszubauen. Der Newsflow bei dem Unternehmen passe.Die spekulative Aktie ist vor Kurzem unter den Stopp des "Aktionär" gefallen und ist aktuell kein Kauf, so Alexandra Jarchau. (Analyse vom 24.06.2022)