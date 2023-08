Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsleistung der Eurozone hat einen schwierigen Start in die zweite Jahreshälfte 2023 erlebt, wie die HCOB-PMIs zeigen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.



Die Hauptursache für diese Schwierigkeiten sei eine Rezession im Verarbeitenden Gewerbe. Im Gefolge der Corona-Krise hätten die Unternehmen übermäßige Lagerbestände aufgebaut, um sich vor möglichen Engpässen zu schützen. Diese Lagerbestände würden nun jedoch abgebaut, was zu einem starken Rückgang der Auftragseingänge und des Einkaufsvolumens führe. Erschwerend komme hinzu, dass auch der Dienstleistungssektor an Schwung verliere.



Die wirtschaftliche Lage sei in den einzelnen Ländern unterschiedlich. In Frankreich und Deutschland schrumpfe das Neugeschäft, während Italien und Spanien ein - wenn auch verlangsamtes - Wachstum verzeichnen würden. Zu den wirtschaftlichen Herausforderungen komme noch hinzu, dass der Bausektor leide, da er in der gegenwärtigen Situation eines solchen Zyklus traditionell empfindlicher auf Zinserhöhungen reagiere. Allerdings gebe es in dieser Situation auch einen Hoffnungsschimmer. Die gedämpfte Nachfrage trage zu einer Verringerung des Inflationsdrucks bei, was zu einer gewissen Entlastung in Form sinkender Preise führe. (07.08.2023/ac/a/m)





