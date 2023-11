Rezession etwas weniger tief: Die PMI-Zahlen von November würden die Einschätzung der Analysten bestätigen, dass sich Deutschland seit dem dritten Quartal in einer Rezession befinde. Der Abschwung könnte jedoch etwas flacher ausfallen als erwartet. Wenn die Analysten die aktuellen PMI-Zahlen in ihr Nowcast-Modell eingeben würden, ergebe sich ein Rückgang des BIP im Zeitraum Oktober bis Dezember um 0,7% im Vergleich zum dritten Quartal. Das sei eine Verbesserung gegenüber den zuvor prognostizierten -0,9%.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Technische Rezession wahrscheinlich: Man hat den Eindruck, dass die Wirtschaft der Eurozone Monat für Monat tiefer im Schlamm versinkt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.In den letzten vier bis fünf Monaten seien sowohl das Verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor in einem gleichbleibenden Tempo geschrumpft. Wenn die Analysten die Flash-PMI-Zahlen für November in ihrem Nowcast-Modell berücksichtigen würden, bestehe das Potenzial für ein zweites Quartal in Folge mit schrumpfendem BIP. Dies würde dem allgemein anerkannten Kriterium für eine technische Rezession entsprechen.Inflation bleibe ein Problem: Von diesen Zahlen werde die Europäische Zentralbank nicht erbaut sein. Trotz der wirtschaftlichen Schwäche hätten die Dienstleister im November gemäß PMI-Umfrage ihre Preise erneut angehoben. Dies sei vermutlich in Reaktion auf den erstaunlich starken und sich sogar beschleunigenden Anstieg der Inputkosten geschehen. Letzteres sei vor allem auf die überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen zurückzuführen, die im Dienstleistungssektor eine besonders große Rolle spielen würden.Anstieg der Arbeitslosenquote zu erwarten: Die wirtschaftliche Schwäche, die sich erstmals Mitte 2023 bei der Beschäftigung in der Industrie bemerkbar gemacht habe, erreiche nun auch den Arbeitsmarkt im Dienstleistungssektor. Das Beschäftigungswachstum in diesem Bereich sei fast zum Stillstand gekommen. Gehe man davon aus, dass der Abwärtstrend anhalte, dürfte die Arbeitslosenquote in den nächsten Monaten ansteigen. Bislang habe sich der Arbeitsmarkt als sehr resilient erwiesen.BVG-Urteil Risiko für Deutschland: Die beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone würden sich im Griff einer beträchtlichen Wirtschaftsschwäche befinden, mit einem leichten Vorteil für Deutschland im November. Es gebe Anzeichen für eine Verbesserung, da der Composite PMI in Deutschland gestiegen sei, während er in Frankreich einen Rückgang aufgewiesen habe. Deutschland stehe jedoch vor der Herausforderung, mit dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG) umzugehen. In diesem Urteil habe das BVG auf die Einhaltung der Schuldenbremse bestanden, was öffentliche Investitionen im nächsten Jahr erschweren könnte. Es bestehe daher das Risiko, dass Deutschland 2024 wieder zurückfalle.Rückkehr zu Wachstum plausibel: Weihnachten stehe vor der Tür und damit würden die PMI-Zahlen auch ein wenig Hoffnung für die deutsche Wirtschaft verbreiten. Obwohl sich Deutschland nach wie vor in einer Rezession befinde, habe sich die Talfahrt merklich verlangsamt. Besonders ermutigend sei der robuste Anstieg fast aller Teilindices. Diese kollektive Verbesserung in den Zahlen bestärke die Analysten in ihrer Zuversicht, dass eine Rückkehr zum Wachstum plausibel sei und in der ersten Hälfte des kommenden Jahres eintreten könnte.