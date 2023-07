Deutschland



Auch für die deutsche Volkswirtschaft seien die PMI-Zahlen für Juli ein schlechter Start in das dritte Quartal. Der Composite Flash-PMI sei in den Bereich der Schrumpfung gefallen. Der Abschwung werde nach wie vor vom Verarbeitenden Gewerbe angeführt, während die Verlangsamung des Wachstums im Dienstleistungssektor, die im letzten Monat begonnen habe, nun auch im Juli zu beobachten sei.



Damit sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte in einer Rezession befinde. Der BIP-Nowcast der Hamburg Commercial Bank für das dritte Quartal, der diese neuesten HCOB PMI-Zahlen berücksichtige, deute auf ein negatives Wachstum hin.



In den letzten Monaten seien sowohl die Auftragseingänge als auch die Auftragsbestände drastisch zurückgegangen, und zwar so schnell wie seit der ersten Coronawelle Anfang 2020 nicht mehr. Das verheiße nichts Gutes für den Rest des Jahres.



Die Hersteller würden auf den Rückgang der Aktivität und der Auftragseingänge reagieren, indem sie zum ersten Mal seit Januar 2021 ihre Belegschaft verkleinern würden. Im Dienstleistungssektor sei die Zahl der Neueinstellungen derweil deutlich zurückgegangen. Der Anstieg der Arbeitslosenquote, den wir in den letzten Monaten hätten beobachten können, dürfte sich daher fortsetzen.

Frankreich



Die französische Wirtschaft habe im Juli erneut einen Rückschlag erlitten, da sowohl das Verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor geschrumpft seien. Der Rückgang bei den neuen Exportgeschäften sei sogar noch ausgeprägter gewesen und spiegele die schwache globale Nachfrage wider, unter anderem da die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr noch nicht wie erwartet wieder in Schwung gekommen sei.



Insgesamt würden die neuesten PMI-Daten eine spürbare Abkühlung der französischen Wirtschaft in der gesamten Breite signalisieren und den stärksten Rückgang der Aktivität seit November 2020 zeigen, dem ein Rückgang des BIP vorausgegangen sei.



Die Preise seien laut PMI-Umfrage im Juli weiter angestiegen, aber einmal mehr habe es eine starke Diskrepanz zwischen dem Verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor gegeben. Während die Preise im Verarbeitenden Gewerbe dank rückläufiger Materialkosten seit einigen Monaten sinken würden, seien die Preise im Dienstleistungssektor weiter in einem immer noch sehr hohen Tempo gestiegen. Anekdotischer Evidenz zufolge seien die Inputpreise durch höhere Lohnkosten getrieben worden.



Trotz der nicht gerade vielversprechenden Lage der französischen Wirtschaft seien die Unternehmen hinsichtlich der kommenden zwölf Monate optimistischer als noch im Juni gewesen. Anekdotische Evidenz deute darauf hin, dass dies auf den jüngsten Beschäftigungszuwachs, insbesondere im Dienstleistungssektor, zurückzuführen sei. Im Gegensatz dazu scheine die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe verhaltener zu sein, wo die Unternehmen pessimistisch auf die nächsten zwölf Monate blicken würden. (24.07.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Eurozone ist denkbar schlecht in das dritte Quartal gestartet, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Der Composite PMI sei deutlich unter die Marke von 50 gefallen und signalisiere damit eine Schrumpfung der Aktivität. Im Frühjahr habe es zunächst so ausgesehen, als ob die milde Rezession, die bereits im Schlussquartal 2022 begonnen habe, beendet werde. Jetzt aber knüpfe man offensichtlich wieder an die rezessiven Tendenzen an.EurozoneDas Verarbeitende Gewerbe bleibe weiterhin die Achillesferse der Eurozone. Das würden die HCOB Flash PMI für die Eurozone erneut deutlich machen. Im Verarbeitenden Gewerbe sei die Produktion im Juli erneut heruntergefahren worden. Der Dienstleistungssektor hingegen expandiere weiterhin, wenngleich das Wachstumstempo nachgelassen habe. Der HCOB PMI sei hinter dem Bloomberg-Konsens zurückgeblieben, der sogar mit einer leichten Verbesserung der Zahlen für das Verarbeitende Gewerbe und einem geringeren Rückgang des Dienstleistungsindikators gerechnet habe.Frankreich bleibe deutlich hinter Deutschland zurück, weil die Performance des Dienstleistungssektors in Deutschland wesentlich erfreulicher sei als bei unserem südlichen Nachbar. Dort dürften sich die Protest- und Streikaktivitäten negativ bemerkbar gemacht haben.Für die EZB-Mitglieder, die in dieser Woche zusammenkämen, seien die ersten Daten für das dritte Quartal nur eingeschränkt erfreulich. Zwar seien die Güterpreise nochmals beschleunigt gefallen, aber im Dienstleistungssektor werde in der PMI-Umfrage weiterhin von Inflation berichtet. Das gelte sowohl für die Einkaufspreise als auch für die Verkaufspreise. Daher werde EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei Zinssitzung am 27. Juli sicherlich an ihrem Kurs festhalten und die Zinsen um 25 Basispunkte anheben.