Mangelnde Auftragslage drücke deutsches Wachstum: Die Lage der deutschen Wirtschaft bleibe angespannt. Mit 46,1 Punkten habe sich der HCOB Composite Flash PMI für Deutschland nicht nur gegenüber dem Vormonat verschlechtert, sondern sei den achten Monat in Folge geschrumpft. Dabei ziehe das Verarbeitende Gewerbe die Wirtschaft insgesamt mehr herunter als der Dienstleistungssektor sie hochziehen könne. Der Blick auf den Composite PMI mache klar, Deutschlands Wirtschaft leide unter mangelnden Neuaufträgen sowohl aus dem In- als auch dem Ausland.



Ernüchterung in der Industrie: Nach verhaltenen Anzeichen von Optimismus in den vergangenen Monaten sei Ernüchterung in der deutschen Industrie eingekehrt. Der entsprechende HCOB Flash PMI zeichne im Februar ein düsteres Bild. Die Talsohle der exportabhängigen Industrie, die unter hohen Zinsen, teurer Energie, geopolitischen Risiken und einer mauen Weltkonjunktur leide, scheine nicht überwunden. Die Produktion gehe stark zurück, die Auftragseingänge aus dem In- und Ausland würden sich drastisch verschlechtern, die Einkaufspreise würden trotz des Preisdrucks sinken und die Lieferzeiten würden sich trotz der Krise im Roten Meer verkürzen. Alles Ausdruck einer tiefen Nachfrageschwäche.



Dienstleistungen als Hoffnungsträger: Der Dienstleistungssektor bleibe trotz Schrumpfung Hoffnungsschimmer der deutschen Wirtschaft. Die Serviceunternehmen hätten laut HCOB Flash PMI positive Erwartungen hinsichtlich ihrer zukünftigen Geschäfte, was durch den deutlichen Anstieg der Beschäftigtenzahlen untermalt werde. Obwohl die Nachfrage insgesamt rückläufig sei, würden die Einkaufspreise außergewöhnlich hoch und die Auftragseingänge besonders schwach bleiben. Das Licht am Ende des Tunnels sei sichtbar, werde aber wohl erst im zweiten Quartal erreicht werden.



Aussichten würden verhalten bleiben: Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft seien auf das Jahr 2024 gesehen wenig schmeichelhaft. Zwar notiere der HCOB Flash PMI Geschäftsaussichten immer noch über 50 Punkten, aber deutlich unter seinem Langzeit-Durchschnitt. Kürzlich habe die Bundesregierung ihre Prognose des BIP-Wachstums von 1,3% auf 0,2% heruntergeschraubt. Die HCOB sehe das mit 0,5% etwas positiver. Unbestritten sei jedoch, dass Handlungsbedarf hinsichtlich der strukturellen Probleme, die vor allem aus einer alternden und sich verändernden Demographie stammen würden, bestehe.



Frankreich erhole sich schnell: Frankreichs Wirtschaft sei im Erholungsmodus. Auch wenn die Wirtschaft weiterhin schrumpfe, passiere dies in einem deutlich geringeren Tempo, da sich der Composite PMI um mehr als drei Punkte verbessert habe. Dies sei vor allem auf die erhöhte Nachfrage zurückzuführen, wie man auch gut an den Neuaufträgen erkennen könne. Auch das Tempo des Outputpreisanstiegs habe sich deutlich verlangsamen können. Die Prognose des HCOB Nowcasts der Analysten für das erste Quartal habe sich dadurch verbessert.



Nachfrage im Exportsektor bringe Hoffnungen: Der französische Dienstleistungssektor kehre allmählich in den Wachstumsbereich zurück. Für diesen Hoffnungsschimmer sei vor allem der Exportsektor verantwortlich. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre eine Verbesserung der Nachfrage im Tourismussektor. Für die französische Wirtschaft sei es von maßgeblicher Bedeutung, dass der Dienstleistungssektor so schnell wie möglich wieder wachse, um der Stagnation ein Ende zu bereiten. Immerhin mache der Sektor knapp 80% der Wirtschaftsleistung aus.



Sei das der Beginn einer nachhaltigen Erholung in der Industrie? Im Verarbeitenden Gewerbe Frankreichs erhole sich in einem rasanten Tempo. Die Auftragseingänge seien um mehr als sieben Punkte gestiegen, was die Erholung in der Produktion maßgeblich angetrieben habe. Ob dies nur ein einmaliger Effekt sei oder tatsächlich nachhaltig bestehen bleibe, sei weiterhin fraglich, vor allem da sich die Erwartungen über die künftige Geschäftstätigkeit weiterhin im pessimistischen Bereich und deutlich unterhalb ihres langfristigen Durchschnitts lägen.



Verlangsamung der Dienstleistungsinflation: Diese Zahlen werde die EZB erfreuen. Die Dienstleistungsinflation fungiere derzeit als Haupttreiber der Konsumentenpreisinflation und in den neuesten Zahlen sehe man eine weitere deutliche Verlangsamung. Die Outputpreise des Dienstleistungssektors hätten das niedrigste Niveau seit knapp drei Jahren erreicht. Möglicherweise würden diese bald unter die Expansionsgrenze von 50 fallen, wie es im Verarbeitenden Gewerbe bereits seit Mitte letzten Jahres der Fall sei. (22.02.2024/ac/a/m)







