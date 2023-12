Deutschland



Wer gerade auf der Suche nach Geschenken sei, werde in der neuesten PMI-Umfrage für Deutschland sicherlich nicht fündig. Was man stattdessen finden werde, sei eine steigende Zahl von Unternehmen sowohl im Dienstleistungssektor als auch im Verarbeitenden Gewerbe, die einen Produktionsrückgang melden würden. Damit bestätige sich die Einschätzung der Analysten der Hamburg Commercial Bank, dass das Verarbeitende Gewerbe zum Jahresende das zweite Quartal in Folge ein negatives Wachstum verzeichnen werde. Die wenig ermutigende Entwicklung könnte mit dem Urteil des Verfassungsgerichts und dem darauf folgenden Streit über den Haushalt 2024 zusammenhängen. Dies habe zu einer erheblichen Verunsicherung über mögliche neue Belastungen für die Wirtschaft geführt.



Nachdem der Index des Lagerbestandes von Vorleistungen im Verarbeitenden Gewerbe in den letzten beiden Monaten gestiegen sei, habe es im Dezember einen Rückschlag gegeben. Das bedeute nicht unbedingt das Aus für die mögliche Trendwende im Lagerzyklus im nächsten Jahr, aber es deute darauf hin, dass der Weg zur Erholung holpriger sein könnte als bisher angenommen.



Im Verarbeitenden Gewerbe würden die Auftragseingänge weiterhin rapide zurückgehen und seien damit den einundzwanzigsten Monat in Folge rückläufig. Der Index befinde sich jedoch auf einem Aufwärtstrend, der zum Teil auf die geringere Belastung durch Exportaufträge zurückzuführen sei. Bemerkenswert sei, dass die Unternehmen nach sieben Monaten des Pessimismus wieder optimistisch seien, was die zukünftige Produktion angehe. Dies decke sich mit der Einschätzung der Analysten der Hamburg Commercial Bank, dass das Verarbeitende Gewerbe im nächsten Jahr wieder wachsen werde.



Im Dienstleistungssektor seien weiterhin Zeichen einer Stagflation erkennbar. Die Produktion sei den dritten Monat in Folge geschrumpft, während die Inputpreise ähnlich schnell wie im November gestiegen seien. Interessanterweise sei es den Unternehmen gelungen, ihre Verkaufspreise noch schneller zu erhöhen als in den vorangegangenen Perioden. Dieses Ergebnis mache deutlich, dass der Inflationsausblick trotz des deutlichen Rückgangs der offiziellen Verbraucherpreisinflation in den letzten Monaten nach wie vor mit Aufwärtsrisiken behaftet sei.



Frankreich



Die französische Wirtschaft versacke im Rezessionssumpf. Die HCOB Flash PMIs würden im Dezember ein sehr trübes Bild des zweitgrößten EU-Landes zeichnen. Demnach hätten sowohl die Industrie als auch das Verarbeitende Gewerbe ihre Schrumpfung gegenüber dem Vormonat verschärft. Umfrageteilnehmer hätten die niedrigeren Aktivitätsniveaus auf schwache Nachfragebedingungen, verringerte Kaufkraft der Kunden und allgemeine Trägheit in der Wirtschaft zurückgeführt. Keine gute Nachrichten für das Schlussquartal, unser HCOB Nowcast rechnet für das französische BIP mit einer leichten Schrumpfung von 0,2%, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Der HCOB Flash PMI für das Verarbeitende Gewerbe habe im Dezember bei einem Indexwert von 42,0 den niedrigsten Stand seit Mai 2020 erreicht. Die französische Industrie klage besonders über die Zukunftsaussichten. Die Auftragseingänge im In- und Ausland würden wegbrechen, das seien schlechte Vorzeichen für die Beschäftigung und tatsächlich nähmen die Einstellungen deutlich ab. Einziger Trost für die Industrie seien die fallenden Inputpreise, aber ohne nennenswerte Neuaufträge dürften diese nur bedingt hilfreich sein.



Die französischen Dienstleister seien aktuell nicht zu beneiden. Die Aktivität des HCOB Flash PMI für Dienstleistungen sei bei 44,3 Indexpunkten so schlecht wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Hinzu komme, dass das Neugeschäft in einem desolaten Zustand sei, auch der Auftragsbestand weiter sinke. Einzige positive Entwicklung sei, dass die Beschäftigung stabil sei. Insgesamt verwundert es uns nicht, dass unser HCOB Nowcast für das vierte Quartal von einem negativen Wachstum von 0,2% für den Dienstleistungssektor ausgeht, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. (15.12.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im Dezember ist die Wirtschaftsleistung in der Eurozone erneut geschrumpft, so Dr. Cyrus de la Rubia, Dr. Tariq Chaudhry und Norman Liebkeder von der Hamburg Commercial Bank.Besonders stark betroffen sei Frankreich. Aber auch in Deutschland würden die meisten Firmen sagen, dass sie ihre Produktion zurückgefahren hätten.Das sei ja eine schöne Bescherung: Die Eurozone zeige weiterhin keinerlei Anzeichen einer Erholung. Im Gegenteil, die Wirtschaftsleistung sei vielmehr seit sechs Monaten in Folge geschrumpft. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Eurozone bereits seit dem dritten Quartal in einer Rezession befinde, sei nach wie vor hoch.Der Dienstleistungssektor bleibe im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe relativ stabil und schrumpfe deutlich langsamer. Dies sei wahrscheinlich auf den Rückgang der Verbraucherpreisinflation in Verbindung mit einem überdurchschnittlichen Anstieg der Löhne zurückzuführen. Diese Faktoren würden dazu beitragen, die Kaufkraft der privaten Haushalte zu stärken, was für den stärker konsumabhängigen Dienstleistungssektor entscheidend sei. Trotz dieser Faktoren gebe es jedoch keine Anzeichen dafür, dass der Dienstleistungssektor aus seiner unbefriedigenden Entwicklung ausbreche. Ganz im Gegenteil, das Neugeschäft nehme immer schneller ab und auch der Bestand an ausstehenden Aufträgen gehe weiter zurück.Obwohl die Inputpreise etwas langsamer gestiegen seien, hätten die Unternehmen die Outputpreise noch stärker anheben können als in den Vormonaten. Das deute darauf hin, dass es den Unternehmen gelungen sei, einen Teil der Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Die Europäische Zentralbank erkenne diese Dynamik in ihrer jüngsten Erklärung an und stelle fest, dass "der inländische Preisdruck weiterhin hoch ist".Ein genauerer Blick auf die beiden größten Volkswirtschaften in der Eurozone zeige, dass Deutschland im Vergleich zu Frankreich positiv abschneide, insbesondere im Dienstleistungssektor. In Deutschland schrumpfe der Index in diesem Bereich deutlich langsamer, während er in Frankreich stärker rückläufig sei. Eine ähnliche Dynamik sei im Verarbeitenden Gewerbe zu beobachten, wo das Tempo des Produktionsrückgangs in Frankreich höher sei als in Deutschland. Natürlich gebe es auf deutscher Seite keinen Grund zur Schadenfreude, nicht nur aus allgemeinen Gründen, sondern auch, weil Frankreich der zweitgrößte Abnehmer deutscher Exportgüter sei. Außerdem ändere der positive Vergleich nichts an der Tatsache, dass Deutschlands Wirtschaft in absoluten Zahlen schlecht dastehe.