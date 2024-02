Bonn (www.aktiencheck.de) - Abgesehen vom ZEW-Konjunkturausblick für Februar am Dienstag, der im Januar um 0,3 Punkte auf 22,7 nachgab, wird der Fokus der Eurozone in dieser Woche auf harten wirtschaftlichen Daten liegen, darunter die nächste Runde der BIP-Zahlen für das vierte Quartal und die Industrieproduktion für Dezember am Mittwoch sowie die Handelsbilanz für Dezember am Donnerstag, so die Analysten von Postbank Research.Angesichts des trüben Geschäftsklimas im Verarbeitenden Gewerbe wäre eine weitere Verschlechterung der Industrieproduktion nach einer drei Monate währenden Abwärtsspirale keine Überraschung. Darüber hinaus würden die Analysten auch die Arbeitsmarktzahlen für das vierte Quartal und den Wirtschaftsbericht der EZB erwarten.Fazit: Weiche und harte Wirtschaftsdaten würden derzeit auf ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld in der Eurozone vor einer möglichen zaghaften Erholung im Sommer verweisen. (Ausgabe vom 12.02.2024) (13.02.2024/ac/a/m)