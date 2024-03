Außerdem würden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht, die im Februar um 2,3 Punkte auf 25,0 Punkte gestiegen seien und damit den höchsten Wert seit zwölf Monaten erreicht hätten.



Die ersten Schätzungen für das Verbrauchervertrauen im März, das im Februar um 0,6 Punkte auf -15,5 Punkte gestiegen sei, würden am Mittwoch erwartet, ebenso wie die Bauproduktion für Januar, die im Dezember mit einem Anstieg um 1,9% den stärksten Aufschwung seit Februar 2023 verzeichnet hätten.



Die Märkte würden genau beobachten, ob die anstehenden Daten die jüngsten Anzeichen einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Stimmung in der Eurozone bestätigen würden. (18.03.2024/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die wichtigste Datenveröffentlichung der Eurozone in dieser Woche sind die vorläufigen HCOB-Einkaufsmanagerindices für März am Donnerstag, nachdem der entsprechende Gesamtindex für Februar von 47,9 im Januar auf 49,2 gestiegen ist (Konsensschätzung: 48,9), so die Analysten von Postbank Research.Dies deute auf eine gewisse Erholung der Wirtschaftstätigkeit hin, zumal sich die Stimmung im Dienstleistungssektor zum ersten Mal seit Juli 2023 in den Bereich der Expansion bewegt und einen stärkeren Rückgang im Verarbeitenden Gewerbe ausgeglichen habe.