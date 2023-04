Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Geldpolitik der EZB ist derzeit datenabhängig, und die anstehenden Entscheidungen sollten daher durch die Wirtschaftsindikatoren bestimmt werden. In dieser Woche werden wir die Februar-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion in der Eurozone sowie die endgültigen März-Inflationsdaten bestimmter Länder erhalten, so die Analysten von Postbank Research.



Umfragedaten wie die Einkaufsmanagerindices (EMI) würden zeigen, dass sich seit Jahresbeginn eine Kluft aufgetan habe, denn der Dienstleistungssektor habe sich erholt, während das Verarbeitende Gewerbe zurückgeblieben sei. Obwohl sich die Situation der Lieferketten verbessert, scheinen Störungen noch immer die Industrieproduktion zu bremsen, so die Analysten von Postbank Research. Die Einzelhandelsumsätze dürften weiter durch den Rückgang der Energiepreise gestützt werden. Es werde interessant sein zu sehen, ob die harten Wirtschaftsdaten die Signale der Umfragedaten bestätigen würden. Für die Marktstimmung dürfte ein gemischtes Bild bei den Wirtschaftsindikatoren und ein weiterer Rückgang der Inflationsraten günstig sein.



Die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion in der Eurozone dürften die Kluft zwischen dem Dienstleistungssektor und dem Verarbeitenden Gewerbe bestätigen. (11.04.2023/ac/a/m)



