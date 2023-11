Bonn (www.aktiencheck.de) - Das wichtigste Ereignis im Datenkalender der Eurozone in dieser Woche dürften die vorläufigen HCOB-Einkaufsmanagerindices (EMI) für November am Donnerstag sein, nachdem der Gesamtwert für Oktober mit 46,5 noch tiefer in den kontraktiven Bereich gefallen war, so die Analysten von Postbank Research.



Inzwischen liege er im fünften Monat in Folge unter der 50er-Marke, da sowohl das Verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor in einem breit angelegten Abschwung weiter gefallen seien. Dabei hätten die Auftragseingänge einen der stärksten Rückgänge seit Beginn der Aufzeichnungen gezeigt und seie auf den niedrigsten Stand seit 2012 gefallen. Außerdem sollten die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden ersten Schätzungen des Verbrauchervertrauens für November, das im Oktober um 0,1 Punkte auf -17,9 (gegenüber erwarteten -18,3) gesunken sei, Aufschluss darüber geben, ob die Kaufkraft der Verbraucher weiterhin schwinde. Nachdem die Bautätigkeit in der Eurozone im Oktober den stärksten Rückgang seit zehn Monaten verzeichnet habe, werde mit Spannung die Veröffentlichung der neuen Daten für den Bausektor der Eurozone für September erwartet.



Die jüngste Beschleunigung des Konjunkturabschwungs in der Eurozone sei auf eine Verschlechterung sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor zurückzuführen. (20.11.2023/ac/a/m)



