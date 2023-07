Bonn (www.aktiencheck.de) - Bei den Wirtschaftsdaten der Eurozone, die in dieser Woche veröffentlicht werden, dürften die Erwartungen des ZEW-Investorenbarometers am Dienstag und die Industrieproduktion am Donnerstag im Mittelpunkt stehen, so die Analysten von Postbank Research.Insgesamt sei die Schwäche der Eurozone jedoch breit basiert, und der hemmende Einfluss durch die erwartete weitere Straffung der EZB werde wahrscheinlich anhalten. Die Straffung der Geldpolitik habe bereits zu einem Rückgang der Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte geführt.Fazit: Die Wirtschaftsdaten dürften uneinheitlich bleiben und unser Bild einer sehr schwachen wirtschaftlichen Erholung bestätigen, so die Analysten von Postbank Research. (Ausgabe vom 10.07.2023) (11.07.2023/ac/a/m)