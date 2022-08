Modellrechnungen würden zeigen, dass die Wirtschaftsleistung in der Eurozone um 1% bis knapp 3% einbrechen könnte. In Deutschland würde der Rückgang aufgrund der hohen Abhängigkeit von russischem Erdgas mit bis zu 3% überdurchschnittlich stark ausfallen. Doch auch so bleibe das Rezessionsrisiko hoch. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone sei im Juli überraschend unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gesunken, was eine bevorstehende Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität signalisiere. Deutlich eingetrübt habe sich der Konjunkturindikator für die deutsche Volkswirtschaft. Die PMIs für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor seien entgegen den Erwartungen auf jeweils 49,2 Punkte eingebrochen.



Unterdessen lasse die Trendwende bei den Inflationsraten weiter auf sich warten. Nach ersten Schätzungen habe die Inflation in der Eurozone im Juli mit 8,9% zum Vorjahr einen neuen Rekordwert erreicht. Bemerkenswert gewesen sei vor allem der Zuwachs der Kerninflationsrate, die auf 4% gestiegen sei. Ähnliches sei auch in den USA zu beobachten. Hier habe das für die US-Notenbank Federal Reserve (FED) wichtige Inflationsmaß PCE (Personal Consumption Expenditure) im Juni mit 6,8% zum Vorjahr ebenfalls einen neuen Jahreshöchststand verzeichnet. Die PCE-Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) sei unerwartet wieder angestiegen und habe ein Niveau von 4,8% erreicht.



Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) könnte die Leitzinsen deshalb noch deutlich und vor allem weiter in großen Schritten anheben, um möglichst rasch ein neutrales Zinsniveau zu erreichen, mit dem die Wirtschaft nicht länger angekurbelt werde und der Preisauftrieb abebben könne. Ein Balanceakt - denn ein zu drastisches Vorgehen der Notenbanker würde aller Voraussicht nach in einer harten Landung der größten Volkswirtschaft der Welt münden. Ohnehin befänden sich die USA bereits in einer technischen Rezession. Damit seien zwei Quartale in Folge mit schrumpfender Wirtschaftsleistung gemeint. Da sich aber der US-Arbeitsmarkt und der Immobilienmarkt weiterhin in einer robusten Verfassung präsentieren würden, sollte dies zunächst ohne größere Folgen bleiben.



Chinas Wirtschaft sei im 1. Halbjahr wegen der strikten Pandemie-Maßnahmen nur um 2,5% gewachsen. Der BIP-Anstieg um 3,3% im Juni habe zunächst die Hoffnung auf ein stärkeres 2. Halbjahr genährt. Doch nun würden die jüngsten Stimmungsindikatoren auf eine neuerliche Abschwächung der Erholung im Verarbeitenden Gewerbe im Juli hindeuten. Insgesamt hätten die befragten Unternehmen im Vergleich zu den dynamischen Juni-Werten schwächere Produktions- und Beschäftigungszahlen gemeldet. Rückläufige Auftragseingänge aus dem In- und Ausland würden infolge des nach wie vor schrumpfenden Immobiliensektors sowie eines schwächeren globalen Wachstums auch für den laufenden Monat eine, mit wenigen Ausnahmen insgesamt gedämpfte Aktivität der Industrieunternehmen erwarten lassen. (Ausgabe August 2022) (05.08.2022/ac/a/m)







