Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Industrie verharrt weiter in der Rezession, der Dienstleistungssektor schwächelt und der Abschwung im Bausektor ist noch tiefer als in den beiden anderen Sektoren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



An der Preisfront wiederum sei im Dienstleistungssektor trotz dieser trüben konjunkturellen Lage weiterhin ein relativ hoher Inflationsdruck zu beobachten. Insgesamt deute vieles darauf hin, dass die Eurozone im Schlussquartal ein negatives BIP-Wachstum aufweisen könnte, nachdem die Wirtschaftsleistung gemäß Eurostat im dritten Quartal bereits um 0,1% geschrumpft sei. Der HCOB Nowcast sage für die Eurozone im vierten Quartal ein negatives Wachstum von knapp 0,2% voraus. Es gebe aber auch zaghafte Anzeichen dafür, dass dieser Abschwung nicht ewig dauern werde und im ersten Halbjahr 2024 ein moderat positives Wachstum möglich sei. (06.12.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.